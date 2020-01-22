Украина и немецкая компания Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Министерство инфраструктуры подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Церемония подписания состоялась в Украинском доме в Давосе, передает УНН.
Как сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который также присутствовал на церемонии, этот альянс - это логическое продолжение Плана реструктуризации Укрзализныци, которое анонсировал Президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года.
"Уверен, что применение опыта наиболее успешной европейской железнодорожной компании повысит эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине.
После встречи с руководством Deutsche Bahn на прошлой неделе в Киеве, мы пришли к пониманию формата сотрудничества, а именно - Украина полностью будет сохранять за собой контроль над Укрзализныцей", - отметил он.
Гончарук также отметил, что немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.
"Поэтому сразу отброшу все слухи - ни о какой продаже или аренде стратегически важного государственного объекта, как Укрзализныця, речь не идет. Рассчитываю, что немецкая операционная эффективность и нулевая терпимость к коррупции станет базой для изменения ситуации в Укрзализныци", - резюмировал он.
Напомним, премьер Алексей Гончарук будет находиться с двухдневным рабочим визитом - 22-23 января - в Давосе.
Так, 21 января в Давосе стартовал 50-й Всемирный экономический форум, и первый день уже успел порадовать участников и любознательных зрителей интересными событиями.