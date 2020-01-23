Укрзалізницю хочуть віддати в управління німецькому оператору на 10 років - Гончарук

"Вчора був підписаний меморандум між Міністерством інфраструктури та Deutsche Bahn. Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізну дорогу. Ми пов’язуємо з цим дуже важливим рішенням не лише долю цієї інфраструктурної одиниці. Це екосистемне рішення, яке має показати, що Україна безпрецедентно відкрита до інвестицій, до світу, до нових стандартів", - сказав Гончарук.

Він додав, що про деталі ще потрібно домовлятися, а офіційні документи мають бути підписані, але політичне рішення щодо цього вже ухвалене.

Нагадаємо, Олексій Гончарук розповів, що уряд України у найближчій перспективі працюватиме над створенням енергоефективної економіки, диверсифікацією джерел постачання та збільшенням власного видобутку енергоресурсів.



