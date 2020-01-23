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Укрзализныцю хотят отдать в управление немецкому оператору на 10 лет - Гончарук

Киев • УНН

 • 16598 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Правительство планирует отдать АО "Укрзализныця" в управление национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, выступая на Ukrainian Breakfast 2020 в Давосе, передает корреспондент УНН.

Укрзализныцю хотят отдать в управление немецкому оператору на 10 лет - Гончарук

"Вчера был подписан меморандум между Министерством инфраструктуры и Deutsche Bahn. Так, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу. Мы связываем с этим очень важным решением не только судьбу этой инфраструктурной единицы. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта к инвестициям, к миру, к новым стандартам", - сказал Гончарук.

Он добавил, что о деталях еще нужно договариваться, а официальные документы должны быть подписаны, но политическое решение на этот счет уже принято.

Напомним, Алексей Гончарук рассказал, что правительство Украины в ближайшей перспективе будет работать над созданием энергоэффективной экономики, диверсификации источников и увеличением собственной добычи энергоресурсов.

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