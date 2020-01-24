Прем'єр розвіяв чутки щодо меморандуму з Deutsche Bahn: "Укрзалізниця" залишиться під контролем держави
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук вирішив розвіяти чутки щодо співпраці “Укрзалізниці” та німецької залізничної компанії Deutsche Bahn в рамках “Меморандуму про взаєморозуміння”. Про це Гончарук написав у своєму Facebook, передає УНН.
“Розвію всі чутки, які ходять зараз навколо цього питання. Зараз наша команда веде переговори з німецькою стороною щодо подальшої співпраці в операційній діяльності, в наданні консультаційних послуг з боку німецької залізниці”, — написав він, та додав, що “у будь-якому разі, ця співпраця точно дозволить підвищити ефективність та якість залізничних перевезень в Україні”.
“Важливий момент, щоб уникнути спекуляцій — мова лише про стратегічне партнерство, а не про продаж чи концесію Укрзалізниці. Українська залізниця залишається під повним контролем держави, і це точно. Крапка!”, — підкреслив прем’єр.
Він також додав, що 24 січня відбудеться нарада із запрошенням профільного транспортного комітету Верховної Ради та українських міністерств, “щоб узгодити всі деталі подальшої співпраці”.
“Більше інформації ми розкажемо вже 5 лютого, під час підписання „Угоди про стратегічне партнерство“ із Deutsche Bahn в Києві. Додам, що співпраця з Deutsche Bahn — це позитивний сигнал європейському бізнесу щодо України. Українці мають отримати сучасну, комфортну та безпечну залізницю!”, — резюмував він.
Нагадаємо, у четвер, 23 січня, на Українському сніданку у Давосі прем’єр Гончарук заявив, що уряд хоче передати компанію “Укрзалізниця” в управління Deutsche Bahn.
За інформацією Deutsche Bahn, на початку лютого до Києва прибуде член правління компанії, відповідальний за питання інфраструктури Рональд Пофалла (Пофалла — колишній високопоставлений політик від правлячої партії ХДС і екс-голова відомства федеральної канцлерки — ред.). Посадовець німецької компанії, контрольний пакет акцій якої належить державі, підпише з представниками українського уряду меморандум про порозуміння, в якому будуть зафіксовані деталі співпраці з “Укрзалізницею”.
Тим часом про те, що фахівці Deutsche Bahn будуть саме радниками у реформуванні “Укрзалізниці”, як зазначається, заявив і український міністр інфраструктури Владислав Криклій. У свою чергу, в Deutsche Bahn заявили, що не планують брати участі в управлінні українським АТ “Укрзалізниця”.