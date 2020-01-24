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Премьер развеял слухи о меморандуме с Deutsche Bahn: "Укрзализныця" останется под контролем государства

Киев • УНН

 • 20217 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук решил развеять слухи о сотрудничестве “Укрзализныци” и немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn в рамках “Меморандума о взаимопонимании”. Об этом Гончарук написал в своем Facebook, передает УНН.

Премьер развеял слухи о меморандуме с Deutsche Bahn: "Укрзализныця" останется под контролем государства

“Развею все слухи, которые ходят сейчас вокруг этого вопроса. Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги”, — написал он, и добавил, что “в любом случае, это сотрудничество точно позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине”.

“Важный момент, чтобы избежать спекуляций — речь только о стратегическом партнерстве, а не про продажу или концессию Укрзализныци. Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка!”, — подчеркнул премьер.

Он также добавил, что 24 января состоится совещание с приглашением профильного транспортного комитета Верховной Рады и украинских министерств, “чтобы согласовать все детали дальнейшего сотрудничества”.

“Больше информации мы расскажем уже 5 февраля, во время подписания „Соглашения о стратегическом партнерстве“ с Deutsche Bahn в Киеве. Добавлю, что сотрудничество с Deutsche Bahn — это позитивный сигнал европейскому бизнесу по Украине. Украинцы должны получить современную, комфортную и безопасную дорогу!”, — резюмировал он.

Напомним, в четверг, 23 января, на украинском завтрака в Давосе премьер Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию “Укрзализныця” в управление Deutsche Bahn.

По информации Deutsche Bahn, в начале февраля в Киев прибудет член правления компании, ответственный за вопросы инфраструктуры Рональд Пофалла (Пофалла — бывший высокопоставленный политик от правящей партии ХДС и экс-глава ведомства федеральной канцлера — ред.). Чиновник немецкой компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, подпишет с представителями украинского правительства меморандум о взаимопонимании, в котором будут зафиксированы детали сотрудничества с “Укрзализныцей”.

Между тем о том, что специалисты Deutsche Bahn будут именно советниками в реформировании “Укрзализныци”, как отмечается, заявил и украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий. В свою очередь, в Deutsche Bahn заявили, что не планируют участвовать в управлении Украинской АО “Укрзализныця”.

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