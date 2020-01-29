Правительство согласовало увольнение руководителя Укрзализныци

"Мы согласовали сегодня увольнение руководителя Укрзализныци. Это важный шаг для перезагрузки всего того, что на этой важной государственной компании происходит, было сделано", - заявил Премьер.

Напомним, ранее на этой неделе министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что в ближайшее время планируется смена менеджмента в Укрзализныце.

Как сообщал УНН, правительство назначило исполняющего обязанности главы правления АО "Укрзализныця" Евгения Кравцова главой предприятия 10 января 2019 года.