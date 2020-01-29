Правительство согласовало увольнение руководителя Укрзализныци
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение об увольнении руководителя АО "Укрзализныця", кем до сих пор был Евгений Кравцов. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.
"Мы согласовали сегодня увольнение руководителя Укрзализныци. Это важный шаг для перезагрузки всего того, что на этой важной государственной компании происходит, было сделано", - заявил Премьер.
Напомним, ранее на этой неделе министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что в ближайшее время планируется смена менеджмента в Укрзализныце.
Как сообщал УНН, правительство назначило исполняющего обязанности главы правления АО "Укрзализныця" Евгения Кравцова главой предприятия 10 января 2019 года.