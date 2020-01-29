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Гончарук анонсировал конкурс на должность руководителя Укрзализныци

Киев • УНН

 • 25795 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В Украине будет объявлен конкурс на должность руководителя АО "Укрзализныця". Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

Гончарук анонсировал конкурс на должность руководителя Укрзализныци

"Конкурс точно будет объявлен", - сказал Гончарук, отвечая на вопрос, будет ли конкурс на должность руководителя УЗ, и будет ли он происходить с учетом позиции Deutsche Bahn.

Как ранее сообщал УНН, Кабинет министров на заседании 29 января принял решение об увольнении руководителя АО "Укрзализныця", кем до сих пор был Евгений Кравцов.

Напомним, Министерство инфраструктуры подписало меморандум о взаимопонимании с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

Также Гончарук заявлял, что речь идет лишь о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии Укрзализныци. И добавил, что Укрзализныця остается под полным контролем государства.

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