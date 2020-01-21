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Головою Окружного адмінсуду Києва знову став Вовк

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Головою Окружного адміністративного суду міста Києва знову став Павло Вовк. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ОАСК.

Головою Окружного адмінсуду Києва знову став Вовк

Так, 21 січня 2020 року відбулись збори суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду.

"Шляхом таємного голосування зборами суддів було обрано голову суду. 39 із 42 присутніх суддів віддали свій голос за Павла Вовка", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося в УНН, 26 липня 2019 року працівники НАБУ та САП проводили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва. Пізніше представники НАБУ та Генпрокуратури пояснили слідчі дії підозрою низці суддів ОАСК, серед яких був і Павло Вовк у систематичному втручанні у роботу інших судів, зокрема і Конституційного суду України.

Керівник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що такі дії становлять загрозу національній безпеці держави.

Нагадаємо, 2 серпня 2019 року ГПУ вручила підозри голові Окружного адміністративно суду міста Києва Павлу Вовку, а також трьом суддям Окружного адміністративного суду Києва та судді Суворівського райсуду Одеси.

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