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Главой Окружного админсуда Киева снова стал Волк

Киев • УНН

 • 22418 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Главой Окружного административного суда города Киева снова стал Павел Вовк. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

Главой Окружного админсуда Киева снова стал Волк

Так, 21 января 2020 года состоялось собрание судей Окружного административного суда города Киева, на повестку дня которых был вынесен вопрос об избрании главы суда.

"Путем тайного голосования собранием судей был избран глава суда. 39 из 42 присутствующих судей отдали свой голос за Павла Вовка", - говорится в сообщении.

Как сообщалось в УНН, 26 июля 2019 года работники НАБУ и САП проводили обыски в Окружном административном суде Киева. Позже представители НАБУ и Генпрокуратуры объяснили следственные действия подозрению ряду судей ОАСК, среди которых был и Павел Волк в систематическом вмешательстве в работу других судов, в том числе и Конституционного суда Украины.

Руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что такие действия представляют угрозу национальной безопасности государства.

Напомним, 2 августа 2019 года ГПУ вручила подозрения главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, а также трем судьям Окружного административного суда Киева и судье Суворовского райсуда Одессы.

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