Головою Конкурсної комісії з добору членів ВККС обрано екссуддю з Канади

Деталі

Тед Зажечни наголосив на принципі прозорості своєї роботи, та запевнив, що має досвід у сфері права 51 рік, а також має досвід роботи в Україні.

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“В нашій комісії є три міжнародні експерти, я один із них, я сам з Канади. Мій досвід роботи у сфері права становить 51 рік. Я брав участь у роботі Громадської ради міжнародних експертів, яка працювала над призначенням 39 суддів Вищого антикорупційного суду. Так що досвід роботи в Україні в мене є. За останні 10 років я був 22 рази в Україні і мав можливість спілкуватися із майже 400 українськими суддями. Тому я знаю, які є в них сподівання щодо розвитку судової системи в Україні”, - зауважив Зажечни.

Він також наголосив, що члени Комісії ознайомлені з питаннями, які потрібно вирішити, а також мають певні побоювання щодо судової системи і щодо процесу призначення суддів.

Голова комісії поінформував, що комісія складається з 6 членів: трьох українських суддів та трьох міжнародних експертів, між якими “є дуже хороша співпраця”.

“Я запитав у своїх колег про те, скільки років досвіду у сфері права вони мають. І загальна сума років досвіду у сфері права - 166 років досвіду. Це всіх членів комісії. Так що нам є що запропонувати. Цей досвід, як я сподіваюся, ми зможемо використати на успіх у нашому починанні”, - додав Зажечни.

Нагадаємо

19 листопада 2021 року у Києві відбулася підготовча робоча зустріч членів Конкурсної комісії. 22 листопада Конкурсна комісія розпочала підготовчу роботу.

Доповнення

Конкурсна комісія складається з трьох суддів, запропонованих Радою суддів України, та трьох міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями.

Членами Конкурсної комісії є Сергій Верланов — суддя Київського апеляційного суду, Євген Мєзєнцев — суддя Шостого апеляційного адміністративного суду, Іван Міщенко — суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, пан Роберт Брукхейсен — колишній спеціальний прокурор відділу боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах Прокуратури Нідерландів, пан Тед Зажечни — суддя у відставці федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван Канади та пан Стівен Маркмен — голова Верховного Суду штату Мічиган США, у відставці.

Контекст

Верховна Рада у липні змінила порядок обрання на посади членів ВРП та врегулювала діяльність дисциплінарних інспекторів ВРП, підтримавши президентський законопроект № 5068.

3 серпня Президент Володимир Зеленський підписав закони про діяльність ВРП, зокрема щодо створення Етичної ради. 5 серпня закон набув чинності. Очікувалося, що Етична рада запрацює в середині вересня, проте Рада суддів України не змогла делегувати до неї трьох своїх представників.

Також у липні схвалили закон про реформу ВККСУ.

У вересні Вища рада правосуддя затвердила склад комісії, який обиратиме членів ВККСУ.