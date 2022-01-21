Головою Конкурсної комісії з добору членів ВККС обрано екссуддю з Канади

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 73892 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 136300 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 135728 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 162736 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 167044 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 134148 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 146084 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 170429 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 181499 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216392 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
748 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 366147 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 108351 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 85896 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 114081 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 50300 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 366147 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 264797 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 331625 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 447319 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 695761 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 50300 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 114081 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 111317 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 147723 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 171864 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Головою Конкурсної комісії з добору членів ВККС обрано екссуддю з Канади

Головою Конкурсної комісії з добору членів ВККС обрано екссуддю з Канади

Київ • УНН

 • 21887 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Головою Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів ВККС обрано суддю у відставці федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван Канади Теда Зажечни. Його заступником став суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Іван Міщенко, повідомляє кореспондент УНН з посиланням на засідання конкурсної комісії.

Деталі

Тед Зажечни наголосив на принципі прозорості своєї роботи, та запевнив, що має досвід у сфері права 51 рік, а також має досвід роботи в Україні.

Цитата

“В нашій комісії є три міжнародні експерти, я один із них, я сам з Канади. Мій досвід роботи у сфері права становить 51 рік. Я брав участь у роботі Громадської ради міжнародних експертів, яка працювала над призначенням 39 суддів Вищого антикорупційного суду. Так що досвід роботи в Україні в мене є. За останні 10 років я був 22 рази в Україні і мав можливість спілкуватися із майже 400 українськими суддями. Тому я знаю, які є в них сподівання щодо розвитку судової системи в Україні”, - зауважив Зажечни.

Він також наголосив, що члени Комісії ознайомлені з питаннями, які потрібно вирішити, а також мають певні побоювання щодо судової системи і щодо процесу призначення суддів.

Голова комісії поінформував, що комісія складається з 6 членів: трьох українських суддів та трьох міжнародних експертів, між якими “є дуже хороша співпраця”.

“Я запитав у своїх колег про те, скільки років досвіду у сфері права вони мають. І загальна сума років досвіду у сфері права - 166 років досвіду. Це всіх членів комісії. Так що нам є що запропонувати. Цей досвід, як я сподіваюся, ми зможемо використати на успіх у нашому починанні”, - додав Зажечни.

Нагадаємо

19 листопада 2021 року у Києві відбулася підготовча робоча зустріч членів Конкурсної комісії. 22 листопада Конкурсна комісія розпочала підготовчу роботу.

Доповнення

Конкурсна комісія складається з трьох суддів, запропонованих Радою суддів України, та трьох міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями.

Членами Конкурсної комісії є Сергій Верланов — суддя Київського апеляційного суду, Євген Мєзєнцев — суддя Шостого апеляційного адміністративного суду, Іван Міщенко — суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, пан Роберт Брукхейсен — колишній спеціальний прокурор відділу боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах Прокуратури Нідерландів, пан Тед Зажечни — суддя у відставці федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван Канади та пан Стівен Маркмен — голова Верховного Суду штату Мічиган США, у відставці.

Контекст

Верховна Рада у липні змінила порядок обрання на посади членів ВРП та врегулювала діяльність дисциплінарних інспекторів ВРП, підтримавши президентський законопроект № 5068. 

3 серпня Президент Володимир Зеленський підписав закони про діяльність ВРП, зокрема щодо створення Етичної ради. 5 серпня закон набув чинності. Очікувалося, що Етична рада запрацює в середині вересня, проте Рада суддів України не змогла делегувати до неї трьох своїх представників.

Також у липні схвалили закон про реформу ВККСУ. 

У вересні Вища рада правосуддя затвердила склад комісії, який обиратиме членів ВККСУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Bitcoin
$86,729.90
Золото
$3,165.59
Tesla
$278.59
Brent
$74.64
S&P 500
$5,645.19
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,900.53