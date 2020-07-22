Головний санлікар прокоментував своє можливе висування у мери Києва

"Я не йду у мери Києва, оскільки сьогодні епідситуація така з коронавірусною хворобою, що ми розуміємо, що осінь буде "жаркою", з точки зору стримування коронавірусної хвороби. Тому потрібно використовувати той досвід, який ми здобули розпочинаючи з лютого місяця, з евакуації наших громадян з Уханю, з березня, коли у нас реєструвалися перші випадки. Сьогодні цей досвід, я вважаю, є неоціненим і його можна використати повноцінно саме на посаді головного санітарного лікаря, даючи адекватну відповідь коронавірусній хворобі. Я впевнений, що у жовтні-листопаді до коронавірусної хвороби приєднається грип, на це нам буде ще складніше реагувати", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Ляшко заявляв, що, коронавірусна хвороба — сезонна, тому восени в Україну може знов прийти збільшення захворювання.