Головний санлікар прокоментував своє можливе висування у мери Києва

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19 березня, 18:42 • 94687 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 134853 перегляди

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19 березня, 14:10 • 114575 перегляди

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19 березня, 10:24 • 128993 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не планує йти у мери Києва, так як повинен боротися з коронавірусною хворобою на своїй нинішній посаді. Про це він заявив в ефірі Українського радіо, передає УНН.

"Я не йду у мери Києва, оскільки сьогодні епідситуація така з коронавірусною хворобою, що ми розуміємо, що осінь буде "жаркою", з точки зору стримування коронавірусної хвороби. Тому потрібно використовувати той досвід, який ми здобули розпочинаючи з лютого місяця, з евакуації наших громадян з Уханю, з березня, коли у нас реєструвалися перші випадки. Сьогодні цей досвід, я вважаю, є неоціненим і його можна використати повноцінно саме на посаді головного санітарного лікаря, даючи адекватну відповідь коронавірусній хворобі. Я впевнений, що у жовтні-листопаді до коронавірусної хвороби приєднається грип, на це нам буде ще складніше реагувати", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Ляшко заявляв, що, коронавірусна хвороба — сезонна, тому восени в Україну може знов прийти збільшення захворювання.

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