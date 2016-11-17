Головний обвинувач В.Новинського може зникнути з країни - експерт

Як повідомляє ЗМІ, сьогодні Олександра Драбинка, який є основним свідком у справі про нібито тиск представниками минулої влади на покійного Блаженнішого Володимира в 2013 р., було в терміновому порядку допитано в Печерському суді. Його свідчення зафіксувала слідча суддя Бабенко, яка перевелася до столиці зі Свердловська, міста, яке зараз перебуває під контролем так званої "ЛНР", повідомляли ЗМІ.

Зазначимо, вчора відбулося засідання Комітету з питань регламенту та організації роботи ВР України, на якому генеральний прокурор Юрій Луценко давав пояснення за поданням ГПУ про зняття депутатської недоторканності з народного депутата від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського. Генеральна прокуратура підозрює опозиціонера в пособництві тиску на Володимира. Основними фігурантами ГПУ вважає Януковича, а також Коряка і Захарченка, яким, за словами Луценка, вже вручено підозру. Останній факт став однією з головних новин Комітету, позаяк про нього правоохоронці не інформували громадськість. На показаннях Драбинка будується і звинувачення Новинському: в цьому епізоді він є єдиним свідком. Між ними вже проводили очну ставку.

"Якщо прокуратурі знадобилося, щоб Драбинко спішно давав свідчення в Печерському суді, то є велика ймовірність того, що незабаром він буде недоступним для будь-яких слідчих дій. Така ситуація може виникнути, якщо свідок перебуватиме за межами країни. А свідчення в суді дозволять слідчим долучати їх до справи. Судячи з учорашнього засідання регламентного комітету Верховної Ради, яке проходило явно не за сценарієм ГПУ, у правоохоронців Драбинко є основним свідком, але на очних ставках він говорить не зовсім те, що влаштовує прокуратуру. Тому висока ймовірність сценарію, коли суд фіксує показання Драбинка, він їде з країни, а слідчі не переймаються, що митрополит змінить свою точку зору під перехресним допитом або в ході спілкування зі ЗМІ", - сказав Владислав Фінік.

Він зазначив, що в практиці на стадії досудового слідства допит свідка проводиться в присутності слідчого судді тільки якщо стан здоров'я свідка є таким, що він може не дожити до суду або згодом буде неможливо встановити його місце проживання.

Тобто, на думку експерта, Драбинко, швидше за все, є єдиним свідком у ГПУ, на свідченнях якого будується звинувачення Новинському, і переймаючись через те, щоб справа не розвалилася, слідчі фіксують показання у такий незвичайний спосіб.

Як нагадує ЗМІ, 4 листопада ГПУ внесла до парламенту подання щодо зняття недоторканності з Новинського, підозрюючи його в причетності до незаконного "тримання" митрополита Драбинка. Новинський своєю чергою заявив, що в розслідуванні ГПУ "простежується відверта політична мотивація, справу сфабриковано для того, щоб здійняти черговий інформаційний галас і чинити тиск на опозицію". Як раніше в інтерв'ю ЗМІ заявляв колишній заступник прокурора міста Києва Максим Ленко, показання Олександра Драбинка про його нібито незаконне тримання є брехнею, а сам він причетний до гучної справи про викрадення двох черниць в 2013 р. В УПЦ засудили поведінку Драбинка і закликали владу не використовувати питання Церкви для політичних маніпуляцій.