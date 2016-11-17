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Главный обвинитель В.Новинского может исчезнуть из страны - эксперт

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Главный обвинитель народного депутата Вадима Новинского может исчезнуть из страны. Такое мнение высказал экс-заместитель прокурора Житомирской и Одесской областей, депутат областного совета Владислав Финик, сообщает УНН со ссылкой на " 112 Украина ".

Как сообщает СМИ, сегодня Александра Драбинко, который является основным свидетелем по делу о якобы давлении представителями прошлой власти на покойного Блаженнейшего Владимира в 2013 г., было в срочном порядке допрошено в Печерском суде. Его показания зафиксировала следственная судья Бабенко, которая перевелась в столицу из Свердловска, города, который сейчас находится под контролем так называемой "ЛНР", сообщали СМИ.

Отметим, вчера состоялось заседание Комитета по вопросам регламента и организации работы ВР Украины, на котором генеральный прокурор Юрий Луценко давал объяснения по представлению ГПУ о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского. Генеральная прокуратура подозревает оппозиционера в пособничестве давления на Владимира. Основными фигурантами ГПУ считает Януковича, а также Коряка и Захарченко, которым, по словам Луценко, уже вручено подозрение. Последний факт стал одной из главных новостей Комитета, поскольку о нем правоохранители не информировали общественность. На показаниях Дробинка строится и обвинения Новинскому: в этом эпизоде ​​он является единственным свидетелем. Между ними уже проводили очную ставку.

"Если прокуратуре понадобилось, чтобы Драбинко спешно давал показания в Печерском суде, то есть большая вероятность того, что вскоре он будет недоступен для любых следственных действий. Такая ситуация может возникнуть, если свидетель находиться за пределами страны. А показания в суде позволят следователям приобщать их к делу. Судя из вчерашнего заседания регламентного комитета Верховной Рады, которое проходило явно не по сценарию ГПУ, у правоохранителей Драбинко является основным свидетелем, но на очных ставках он говорит не совсем то, что устраивает прокуратуру. Поэтому высока вероятность сценария, когда суд фиксирует показания Дробинка, он покидает страну, а следователи не беспокоятся, что митрополит изменит свою точку зрения под перекрестным допросом или в ходе общения со СМИ ", - сказал Владислав Финик.

Он отметил, что в практике на стадии досудебного следствия допрос свидетеля проводится в присутствии следственного судьи только если состояние здоровья свидетеля является таким, что он может не дожить до суда или впоследствии будет невозможно установить его место жительства.

То есть, по мнению эксперта, Драбинко, скорее всего, является единственным свидетелем в ГПУ, на показаниях которого строится обвинение Новинскому, и заботясь ради того, чтобы дело не развалилось, следователи фиксируют показания таким необычным способом.

Как напоминает СМИ, 4 ноября ГПУ внесла в парламент представление о снятии неприкосновенности с Новинского, подозревая его в причастности к незаконному "удерживанию" митрополита Дробинко. Новинский в свою очередь заявил, что в расследовании ГПУ "прослеживается откровенная политическая мотивация, дело сфабриковано для того, чтобы поднять очередной информационный шум и оказывать давление на оппозицию". Как ранее в интервью СМИ заявлял бывший заместитель прокурора города Киева Максим Ленко, показания Александра Драбинко о его якобы незаконном удерживании является ложью, а сам он причастен к громкому делу о похищении двух монахинь в 2013 г.  В УПЦ осудили поведение Дробинко и призвали власти не использовать вопрос Церкви для политических манипуляций.

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