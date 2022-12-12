"Сталева основа армії": Резніков привітав із Днем Сухопутних військ ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков привітав захисників і захисниць із Днем Сухопутних військ ЗСУ, пише УНН із посиланням на Telegram Міністерства оборони України.
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"Сухопутні війська Збройних сил України. Ви – сталева і надійна основа сучасної української армії. Ви – головний носій бойової могутності Збройних сил незалежної Української держави... Насправді ж, все просто – сухопутка для нас на фронті – це все. Це всі лінії оборони, це ті, хто вгризаються у землю, глину та сланець, хто пересидівши авіаналіт та артпідготовку струшують з гвинтівки землю, поправляють шолом і перші зустрічають всевипалюючим вогнем ворожу штурмову групу. За своїм призначенням та обсягом покладених на вас завдань, ви відіграєте вирішальну роль на шляху до перемоги над російськими загарбниками", – сказав Резніков.
Він підкреслив, що саме сухопутні війська після переможних боїв з окупантами першими підіймають синьо-жовті стяги над звільненими українськими містами і селами. Зокрема, так було у Київській, Сумській, Чернігівській, Харківській областях та звільненому Херсоні.
"Саме вас зі сльозами радощів на очах зустрічають українці, які пережили жах російської окупації. І саме ви разом з побратимами з інших видів і родів військ піднімете наші прапори і в Луганську, і в Донецьку, і в Криму", – додав міністр оборони.
Нагадаємо
11 грудня ЗСУ відбили атаки російської армії в районі 10 населених пунктів на сході України, повідомив Генштаб.