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"Стальная основа армии": Резников поздравил с Днем Сухопутных войск ВСУ

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников поздравил защитников и защитниц с Днем Сухопутных войск ВСУ, пишет УНН со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

Детали

"Сухопутные войска Вооруженных сил Украины. Вы – стальная и надежная основа современной украинской армии. Вы – главный носитель боевого могущества Вооруженных сил независимого Украинского государства... На самом деле, все просто – сухопутка для нас на фронте – это все. Это все линии обороны, это те, кто вгрызается в землю, глину и сланец, кто пересидевши авианалет и артподготовку стряхивают с винтовки землю, поправляют шлем и первые встречают всеобжигающим огнем вражескую штурмовую группу. По своему назначению и объему возложенных на вас задач, вы играете решающую роль на пути к победе над российскими захватчиками", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что именно сухопутные войска после победных боев с оккупантами первыми поднимают сине-желтые флаги над освобожденными украинскими городами и селами. Так, в частности, было в Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской областях и освобожденном Херсоне.

"Именно вас со слезами радостей на глазах встречают украинцы, пережившие ужас российской оккупации. И именно вы вместе с собратьями из других видов и родов войск поднимете наши флаги и в Луганске, и в Донецке, и в Крыму", – добавил министр обороны.

Напомним

11 декабря ВСУ отбили атаки российской армии в районе 10 населенных пунктов на востоке Украины, сообщил Генштаб.

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