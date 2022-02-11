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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Головний науковець ВООЗ: пандемія не закінчилася, очікується більше нових варіантів

Головний науковець ВООЗ: пандемія не закінчилася, очікується більше нових варіантів

Київ • УНН

 • 21536 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я Сум'я Свамінатан заявила у п'ятницю, що світ ще не досяг кінця пандемії COVID-19, оскільки варіантів коронавірусу буде більше, пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата:

"Ми бачили, як вірус розвивається, мутує... тому ми знаємо, що буде більше варіантів, більше варіантів, що викликають занепокоєння, тому ми ще не досягли кінця пандемії", - сказала Свамінатан журналістам, перебуваючи з візитом у Південній Африці.

Доповнення

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейєсус висловлював сподівання, що пандемія коронавірусу повинна завершитися в 2022 році.

Тим часом, з появою штаму "Омікрон", який є високозазаразним, та викликає м'якші симптоми, країни у світі почали пом'якшувати COVID-обмеження, а деякі і скасовувати майже всі, й починають розглядати можливість лікування COVID-19 як інших ендемічних захворювань.

Довідково

Коронавірусна інфекція COVID-19 була вперше зареєстрована 31 грудня 2019 року у місті Ухань у Китаї. 11 березня 2020 року ВООЗ оголосила пандемію COVID-19.

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