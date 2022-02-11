Главный научный сотрудник ВОЗ: пандемия не закончилась, ожидается больше новых вариантов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявила в пятницу, что мир еще не достиг конца пандемии COVID-19, поскольку вариантов коронавируса будет больше, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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"Мы видели, как вирус развивается, мутирует... Поэтому мы знаем, что будет больше вариантов, больше вариантов, что вызывают беспокойство, потому мы еще не достигли конца пандемии", - сказала Сваминатан журналистам, находясь с визитом в Южной Африке.
Дополнение
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус высказывал надежду, что пандемия коронавируса должна завершиться в 2022 году.
Между тем, с появлением штамма "Омикрон", который является высокозазаразным, но вызывает более мягкие симптомы, страны в мире начали смягчать COVID-ограничения, а некоторые и отменять почти все, и начинают рассматривать возможность лечения COVID-19 как других эндемичных заболеваний.
Справочно
Коронавирусная инфекция COVID-19 была впервые зарегистрирована 31 декабря 2019 года в городе Ухань в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию COVID-19.