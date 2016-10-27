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Головна проблема нинішнього парламенту в низькій дисциплінованості – В.Фесенко

Головна проблема нинішнього парламенту в низькій дисциплінованості – В.Фесенко

Київ • УНН

 • 13609 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Головною проблемою нинішнього парламенту є масові прогули, спричинені низьким рівнем відповідальності та дисциплінованості. Таку думку висловив український політолог Володимир Фесенко в ексклюзивному коментарі УНН, оцінюючи роботу парламенту за два роки.

“Хвороба і проблема в тому, що, окрім конфліктів, є дуже низький рівень дисциплінованості і відповідальності. Масові прогули депутатів — це просто ганьба”, — сказав він.

Також В.Фесенко зазначив, що не поділяє думку тих, хто вважає нинішній парламент повністю неефективним та не підтримує рішення про дострокові вибори.

“Я не поділяю думку тих, хто каже, що цей парламент взагалі неефективний. Проблема в іншому. Він недостатньо ефективний. Він конфліктний дуже, але це ознака демократії, такої, напіванархічної демократії, яка існує в Україні. У нас нема домінуючих партій. Навіть те, що зараз є дві партії, які мають великі фракції в парламенті, які складають коаліцію, — це добре. Якщо б цього не було — ситуація була б ще гіршою. І от чому я скептик і критик дострокових виборів. У разі їх проведення ситуація стане гіршою. Не буде домінуючої партії в парламенті, ситуація стане хаотичною і парламент стане менш ефективним ніж зараз”, — зауважив В.Фесенко.

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Політолог назвав три головних досягнення Верховної Ради: ухвалення змін до Конституції у частині судової реформи, самостійне врегулювання внутрішньої кризи — переформатування коаліції, а також розробка та схвалення антикорупційних законопроектів та “безвізового пакету”.

“Важливе досягнення те, що парламенту вдалось самому врегулювати внутрішню кризу. Зміна уряду, переформатування коаліції. Це теж, я думаю, одне з головних рішень в нинішньому парламенті, тому що це врятувало його, скажемо так, від дочасної політичної смерті”, — зауважив експерт.

Нагадаємо, 26 жовтня 2014 року відбулися позачергові вибори народних депутатів. Верховна Рада 8 скликання працює вже практично два роки. Парламент цієї каденції складається з 423 нардепів, які розподілені на 8 фракцій та груп. Нардепи внесли до парламенту майже близько 8 тисяч законопроектів.

 

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