Главная проблема нынешнего парламента в низкой дисциплинированности - В.Фесенко

"Болезнь и проблема в том, что, кроме конфликтов, очень низкий уровень дисциплинированности и ответственности. Массовые прогулы депутатов - это просто позор ", - сказал он.

Также В.Фесенко отметил, что не разделяет мнение тех, кто считает нынешний парламент полностью неэффективным и не поддерживает решение о досрочных выборах.

"Я не разделяю мнение тех, кто говорит, что этот парламент вообще неэффективен. Проблема в другом. Он недостаточно эффективен. Он конфликтный очень, но это признак демократии, такой, полуанархической демократии, которая существует в Украине. В нас нет доминирующих партий. Даже то, что сейчас есть две партии, которые имеют большие фракции в парламенте, которые составляют коалицию, - это хорошо. Если бы этого не было - ситуация была бы еще хуже. И вот почему я скептик и критик досрочных выборов. В случае их проведения ситуация станет хуже. Не будет доминирующей партии в парламенте, ситуация станет хаотичной и парламент станет менее эффективным чем сейчас ", - отметил В.Фесенко.

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Политолог назвал три главных достижения Верховной Рады: принятие изменений в Конституцию в части судебной реформы, самостоятельное урегулирование внутреннего кризиса - переформатирование коалиции, а также разработка и принятие антикоррупционных законопроектов и "безвизового пакета".

"Важное достижение то, что парламенту удалось самому урегулировать внутренний кризис. Смена правительства, переформатирования коалиции. Это тоже, я думаю, одно из главных решений в нынешнем парламенте, потому что это спасло его, скажем так, от преждевременной политической смерти ", - отметил эксперт.

Напомним, 26 октября 2014 года состоялись внеочередные выборы народных депутатов. Верховная Рада 8 созыва работает уже практически два года. Парламент этой каденции состоит из 423 нардепов, которые распределены на 8 фракций и групп. Нардепы внесли в парламент почти 8000 законопроектов.