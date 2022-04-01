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Голова Сумської ОДА про посівну кампанію: там, де не стріляють - будемо сіяти

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький розповів, як минула доба в регіоні, передає УНН.

Голова Сумської ОДА про посівну кампанію: там, де не стріляють - будемо сіяти

Деталі

Лікарні області продовжують отримувати супутникові комплекси Starlink в рамках централізованої поставки від МОЗ. Уже отримали 14 комплексів з 25.

Спільно зі Стрийською міською радою Львівської області опрацювали питання отримання автомобіля швидкої для мешканців Тростянця.

"Нагадаю, громада лишилася без автівок швидкої - їх розтрощили орки, окупувавши місто", - написав Живицький.

Для потреб медичних закладів область отримала гуманітарний вантаж від Українського фонду енергоефективності та енергозбереження: хірургічні набори та хірургічні інструменти для потреб закладів Сумської області, зокрема які надають хірургічну допомогу дітям і породіллям.

Також отримано гуманітарний вантаж від Агенції бізнес-допомоги медичним закладам Zdorovi Agency: антибактеріальні та кардіотонічні засоби для системного застосування, вироби медичного призначення.

Також за останню добу для потреб області благодійниками доставлено три генератори для потреб служб ДСНС.

Крім того, в рамках гуманітарної допомоги отримали насосне обладнання для підприємств Охтирки, Краснопілля, Лебедина і Сум.

Зазначається, що до області прибув гуманітарний вантаж Агентства ООН у справах біженців − продукти харчування, ліки, медичне обладнання, дитяче харчування, предмети гігієни, ковдри, спальні мішки тощо. Уся допомога надійде в обласний гуманітарний штаб та районні штаби, які й здійснюватимуть її розподіл відповідно до потреб.

"Продовжуємо відновлювати газо- і електропостачання у Тростянці. Станом на 18.00 по Тростянецькій дільниці заживлено одну ПЛ (100 споживачів). Роботи тривають. Газопостачання в Тростянці майже відновлено (залишилось підключити менше 50 абонентів)", - йдеться в повідомленні.

Також Живицький розповів про посівну кампанію.

"Попри все, в Сумській області плануємо починати посівну! Там, де не стріляють - будемо сіяти. Аграрії готують ґрунт під посів ярих культур. Якщо насінням ще забезпечені більш -менш, то складнощі із придбанням та доставкою дизельного пального лишаються. Не все добре і з добривами. Працюємо", - розповів голова ОДА.

Він наголосив, що у Конотопському районі пересування дорогами громад – небезпечно.

"Війська ворога, як і раніше, активно рухаються в різних напрямах. Те саме стосується і північної частини Роменського району", – написав Живицький. 

Нагадаємо 

На Сумщині з’явилась своя Чорнобаївка.

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