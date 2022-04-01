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Председатель Сумской ОГА о посевной кампании: там, где не стреляют - будем сеять

Киев • УНН

 • 73577 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий рассказал, как прошли сутки в регионе, передает УНН.

Председатель Сумской ОГА о посевной кампании: там, где не стреляют - будем сеять

Детали

Больницы области продолжают получать спутниковые комплексы Starlink в рамках централизованной поставки от МИНЗДРАВА. Уже получили 14 комплексов с 25.

Совместно со Стрийским городским советом Львовской области проработали вопрос получения автомобиля скорой для жителей Тростянца.

"Напомню, община осталась без автомобилей скорой - их разбили орки, оккупировав город", - написал Живицкий.

Для нужд медицинских учреждений область получила гуманитарный груз от Украинского фонда энергоэффективности и энергосбережения: хирургические наборы и хирургические инструменты для нужд учреждений Сумской области, в частности оказывающих хирургическую помощь детям и роженицам.

Также получен гуманитарный груз от Агентства бизнес-помощи медицинским учреждениям Zdorovi Agency: антибактериальные и кардиотонические средства для системного применения, изделия медицинского назначения.

Также за последние сутки для нужд области благотворителями доставлены три генератора для нужд служб ГСЧС.

Кроме того, в рамках гуманитарной помощи получили насосное оборудование для предприятий Ахтырки, Краснополье, Лебедина и Сум.

Отмечается, что в области прибыл гуманитарный груз Агентства ООН по делам беженцев − продукты питания, лекарства, медицинское оборудование, детское питание, предметы гигиены, одеяла, спальные мешки и тому подобное. Вся помощь поступит в областной гуманитарный штаб и районные штабы, которые и будут осуществлять ее распределение в соответствии с потребностями.

"Продолжаем восстанавливать газо-и электроснабжение в Тростянце. По состоянию на 18.00 по Тростянецкой участки подключены одну ПЛ (100 потребителей). Работы продолжаются. Газоснабжения в Тростянце почти восстановлено (осталось подключить менее 50 абонентов)", - говорится в сообщении.

Также Живицкий рассказал о посевной кампании.

"Несмотря ни на что, в Сумской области планируем начинать посевную! Там, где не стреляют - будем сеять. Аграрии готовят почву под посев яровых культур. Если семенами еще обеспечены более-менее, то сложности с приобретением и доставкой дизельного топлива остаются. Не все хорошо и с удобрениями. Работаем", - рассказал председатель ОГА.

Он подчеркнул, что в Конотопском районе передвижение по дорогам общин - опасно.

"Войска врага по-прежнему активно движутся в разных направлениях. То же касается и северной части Роменского района", - написал Живицкий.

Напомним

На Сумщине появилась своя Чернобаевка.

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