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Голова Сенату Ірландії зустрівся з українцями, які проживають в Кіларні: про що говорили

Голова Сенату Ірландії зустрівся з українцями, які проживають в Кіларні: про що говорили

Київ • УНН

 • 349569 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Голова Сенату Ірландії Марк Дейлі відвідав українців, що перебувають під тимчасовим захистом Ірландії у з’вязку із війною росії проти України. Українці з Кіларні запросили спікера після знайомства з ним на фестивалі K-Fest, де вони організовували день української культури, передає УНН.

Деталі

Марк Дейлі поспілкувався із українцями під час неформальної зустрічі в готелі, в якому вони проживають. Ключові питання, які озвучили йому новоприбулі мешканці Ірландії, стосувались передусім запровадження спрощених процедур визнання українських дипломів на території Ірландії, доступу молоді до вищої освіти та створення додаткового житла для українців.

“Серед новоприбулих українців є багато людей з високою кваліфікацією, як от медики, вчителі, психологи, юристи. Всі вони можуть і хочуть працювати за спеціальностями, посилюючі економіку Ірландії та заповнюючи існуючи вакансії. Але зараз процедури підтвердження українських дипломів є довгими та забюрократизованими, що відкидає наших співгромадян до низькооплачуваних та робітничих спеціальностей. Так, наприклад лікар сімейної медицини із 20 річним стажем вимушена працювати офіціанткою, в той час як в Кіларні бракує лікарів”, — каже Наталя Красненкова, координаторка місцевої громади.

Сенатор пообіцяв що буде робити все можливе, аби українські фахівці були залучені в ірландську економіку якомога швидше. Тим часом Євросоюз вже розробляє програми прискорення визнання та адаптації українських дипломів.

Також, українці наголосили на питанні доступу до отримання вищої освіти, адже українськи студенти як негромадяни Євросоюзу, мають платити за навчання досить високу ціну. (Від 16 000 до 25 000 — 40 000євро на рік). Це також звужує можливості для талановитої та мотивованої молоді.

“Сьогодні Ірландія має гостру нестачу житла навіть для своїх співгромадян. Тому за деякий час тиск на ринок житла посилиться, коли всі 33000 новоприбулих українців вийдуть з тимчасового прихистку — готелів, хостелів, родин і будуть шукати можливість орендувати помешкання. Ірландії вже зараз варто подумати про створення модульних будинків чи інших варіантів швидкого житла”, — наголосили українці.

На знак подяки за постійну підтримку голови Сенату Дейлі українці презентували йому роботу молодої української мисткині Анастасії Шкурко “Українські фенікси, що пам’ятають”. Робота присвячена українським жінкам, що постраждали від катувань, масових зґвалтувань та інших злочинів, вчинених російськими військовими на території України.

“Безлиці образи жінок у національних костюмах символізують собою українських жінок, постраждалих у російсько-українській війні. Вила в їхніх руках — це неможливість прощення скоєних злочинів проти людяності. Попри те я вірю, що ці українські фенікси переродяться і знайдуть свій душевний спокій. Сподіваюся, що подарована картина приверне увагу до теми злочинів проти цивільного населення”, — зауважила авторка роботи.

У свою чергу Марк Дейлі обіцяє поставити цю роботу в робочому кабінеті.

Всього з початку війни Ірландія прийняла понад 33 000 українських біженців. 1900 з них перебуває в Кіларні, округу Керрі. Марк Дейлі — виступає лобістом українського питання. Тиждень тому він виніс на розгляд Сенату резолюцію про визнання геноцидом російської агресії проти України та виступає за надання Україні статусу країни — кандидата в ЄС.

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