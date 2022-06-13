Глава Сената Ирландии встретился с проживающими в Киларне украинцами: о чем говорили

Детали



Марк Дейли пообщался с украинцами во время неформальной встречи в отеле, в котором они проживают. Ключевые вопросы, которые озвучили ему новоприбывшие жители Ирландии, касались прежде всего введения упрощенных процедур признания украинских дипломов на территории Ирландии, доступа молодежи к высшему образованию и создания дополнительного жилья для украинцев.

“Среди новоприбывших украинцев есть много людей с высокой квалификацией, как от медики, учителя, психологи, юристы. Все они могут и хотят работать по специальностям, усиливая экономику Ирландии и заполняя существующие вакансии. Но сейчас процедуры подтверждения украинских дипломов являются длинными и забюрократизированными, что отбрасывает наших сограждан к низкооплачиваемым и рабочим специальностям. Так, например, врач семейной медицины с 20-летним стажем вынуждена работать официанткой, в то время как в Киларни не хватает врачей”, — говорит Наталья Красненкова, координатор местной общины.

Сенатор пообещал, что будет делать все возможное, чтобы украинские специалисты были вовлечены в ирландскую экономику как можно скорее. Тем временем Евросоюз уже разрабатывает программы ускорения признания и адаптации украинских дипломов.

Также, украинцы отметили вопрос доступа к получению высшего образования, ведь украинские студенты как неграждане Евросоюза, должны платить за обучение достаточно высокую цену (от 16 000 до 25-40 000 евро на год). Это также сужает возможности для талантливой и мотивированной молодежи.

“Сейчас Ирландия имеет острую нехватку жилья даже для своих сограждан. Поэтому за некоторое время давление на рынок жилья усилится, когда все 33 000 новоприбывших украинцев выйдут из временного приюта — гостиниц, хостелов, семей и будут искать возможность арендовать жилье. Ирландии уже сейчас стоит подумать о создании модульных домов или других вариантов быстрого жилья”, — подчеркнули украинцы.

В знак благодарности за постоянную поддержку главы Сената Дейли украинцы презентовали ему работу молодой украинской художницы Анастасии Шкурко “Украинские фениксы помнят”. Работа посвящена украинским женщинам, пострадавшим от пыток, массовых изнасилований и других преступлений, совершенных российскими военными на территории Украины.

“Безликие образы женщин в национальных костюмах символизируют собой украинских женщин, пострадавших в российско-украинской войне. Вила в их руках — это невозможность прощения совершенных преступлений против человечности. И все же я верю, что эти украинские фениксы переродятся и найдут свое душевное спокойствие. Надеюсь, что подаренная картина привлечет внимание к теме преступлений против гражданского населения”, — отметила автор работы.

В свою очередь Марк Дейли обещает поставить эту работу в рабочем кабинете.

Всего с начала войны Ирландия приняла более 33 000 украинских беженцев. 1900 из них находится в Киларни, округа Керри. Марк Дейли — выступает лоббистом украинского вопроса. Неделю назад он вынес на рассмотрение Сената резолюцию о признании геноцидом российской агрессии против Украины и выступает за предоставление Украине статуса страны — кандидата в ЕС.