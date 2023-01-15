Голова Палати представників закликає опублікувати журнали відвідин будинку Байдена у Делавері

Цитата

"Без списку осіб, які відвідували його резиденцію, американці ніколи не дізнаються, хто мав доступ до цих вкрай секретних документів", - заявив представник Джеймс Комер у листі керівнику апарату Білого дому Рону Клейну.

Деталі

Республіканці спробували порівняти справу про секретні документи Байдена зі справою колишнього президента Дональда Трампа, якому загрожує федеральне кримінальне розслідування того, як він поводився із секретними документами.

Представник Демократичної партії Адам Шифф, голова комітету Палати представників з розвідки, заявив, що Конгрес повинен запросити у розвідувальної спільноти США оцінку того, чи загрожують якісь документи Трампа або Байдена національній безпеці.

Закон не вимагає, щоб президенти США розголошували інформацію про відвідувачів свого будинку чи Білого дому. Адміністрація Байдена відновила розкриття інформації про офіційних гостей у Білому домі та опублікувала першу партію записів у травні 2021 року. Колишній президент Дональд Трамп призупинив цю практику невдовзі після вступу на посаду 2017 року.

Що передувало

Інформація про Байдена з'явилася минулого тижня після того, як його юридична команда заявила, що знайшла в його будинку в Делавері секретні документи щодо перебування на посаді віце-президента в адміністрації Обами. Його адвокати у суботу повідомили, що знайшли у нього вдома ще п'ять сторінок.

Республіканці в Палаті представників США розпочали у п'ятницю розслідування.

Розслідування починається, коли Трамп перебуває під федеральним кримінальним розслідуванням за неправильне поводження із секретними документами після свого президентства.

У справі Байдена адвокати президента проінформували Національний архів та Міністерство юстиції про виявлення невеликої кількості документів в аналітичному центрі у Вашингтоні, а потім у будинку Байдена у Вілмінгтоні.

У випадку з Трампом Національний архів більше року безуспішно намагався відновити всі документи, що зберігалися в нього.

Коли в січні 2022 року Трамп нарешті повернув 15 коробок із документами, співробітники архіву виявили, що в них містяться секретні матеріали.

Після того, як справу було передано до Міністерства юстиції, адвокати Трампа передали додаткові матеріали з дому Трампа до Мар-а-Лаго та заявили, що у приміщенні більше немає документів.

Зрештою, ФБР вилучило з маєтку ще 13 000 документів, близько 100 з яких були позначені як секретні.

Демократи Палати представників у 2017 році представили «Закон Мар-а-Лаго», який вимагає від Трампа регулярно розкривати інформацію про відвідувачів його будинку у Флориді, але так і не проголосували ні в палаті, ні в повному складі Конгресу.