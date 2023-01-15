Председатель Палаты представителей призывает опубликовать журналы посещения дома Байдена в Делавэре

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"Без списка лиц, посещавших его резиденцию, американцы никогда не узнают, кто имел доступ к этим крайне секретным документам", - заявил представитель Джеймс Комер в письме руководителю аппарата Белого дома Рону Клейну.

Детали

Республиканцы попытались сравнить дело о секретных документах Байдена с делом бывшего президента Дональда Трампа, которому грозит федеральное уголовное расследование того, как он обращался с секретными документами.

Представитель Демократической партии Адам Шифф, председатель комитета Палаты представителей по разведке, заявил, что Конгресс должен запросить у разведывательного сообщества США оценку того, угрожают ли какие-либо документы Трампа или Байдена национальной безопасности.

Закон не требует, чтобы президенты США разглашали информацию о посетителях своего дома или Белого дома. Администрация Байдена возобновила раскрытие информации об официальных гостях в Белом доме и опубликовала первую партию записей в мае 2021 года. Бывший президент Дональд Трамп приостановил эту практику вскоре после вступления в должность в 2017 году.

Что предшествовало

Информация о Байдене появилась на прошлой неделе после того, как его юридическая команда заявила, что нашла в его доме в Делавэре секретные документы о пребывании на посту вице-президента в администрации Обамы. Его адвокаты в субботу сообщили, что нашли у него дома еще пять страниц.

Республиканцы в Палате представителей США начали в пятницу расследование.

Расследование начинается, когда Трамп находится под федеральным уголовным расследованием за неправильное обращение с секретными документами после своего президентства.

В деле Байдена адвокаты президента проинформировали Национальный архив и Министерство юстиции об обнаружении небольшого количества документов в аналитическом центре в Вашингтоне, а затем в доме Байдена в Уилмингтоне.

В случае с Трампом Национальный архив более года безуспешно пытался восстановить все хранившиеся у него документы.

Когда в январе 2022 года Трамп наконец вернул 15 коробок с документами, сотрудники архива обнаружили, что в них содержатся секретные материалы.

После того, как дело было передано в Министерство юстиции, адвокаты Трампа передали дополнительные материалы из дома Трампа в Мар-а-Лаго и заявили, что в помещении больше нет документов.

В конце концов, ФБР изъяло из поместья еще 13 000 документов, около 100 из которых были обозначены как секретные.

Демократы Палаты представителей в 2017 году представили «Закон Мар-а-Лаго», который требует от Трампа регулярно раскрывать информацию о посетителях его дома во Флориде, но так и не проголосовали ни в палате, ни в полном составе Конгресса.