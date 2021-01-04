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Голова НБУ Шевченко заробив за місяць на посаді майже півмільйона гривень - НАЗК

Київ • УНН

 • 16235 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Голова Національного Банку України Кирило Шевченко у грудні 2020 року заробив майже пів мільйона гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані декларації, розміщеної на сайті НАЗК.

Голова НБУ Шевченко заробив за місяць на посаді майже півмільйона гривень - НАЗК

Відповідно до поданої декларації про зміни в майновому стані голова НБУ Кирило Шевченко заробив 494 956 грн у грудні. Такі дані він вніс до декларації 29 грудня 2020 року. Окрім заробітної плати він не вніс жодних змін в майновому стані.

Раніше, 1 жовтня 2020 року, він задекларував отриману зарплату у розмірі 359 362 тис. грн.

Нагадаємо, Верховна Рада України у липні 2020 року призначила Кирила Шевченка головою НБУ.

Наприкінці 2020 року правління Національного банку України ухвалило рішення про зміну розподілу вертикалей підпорядкування, зокрема скоротивши кількість підрозділів, які підпорядковані голові НБУ Кирилу Шевченку, приблизно на третину.

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