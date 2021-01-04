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Глава НБУ Шевченко заработал на должности почти полмиллиона гривен - Назка

Киев • УНН

 • 16235 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Председатель Национального Банка Украины Кирилл Шевченко в декабре 2020 года заработал почти полмиллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные декларации, размещенной на сайте НАПК.

Глава НБУ Шевченко заработал на должности почти полмиллиона гривен - Назка

Согласно поданной декларации об изменениях в имущественном состоянии глава НБУ Кирилл Шевченко заработал 494 956 грн в декабре. Такие данные он внес в декларацию 29 декабря 2020 года. Кроме заработной платы он не внес никаких изменений в имущественном состоянии.

Ранее, 1 октября 2020 года, он задекларировал полученную зарплату в размере 359 362 тыс. грн.

Напомним, Верховная Рада Украины в июле 2020 года назначила Кирилла Шевченко главой НБУ.

В конце 2020 года правления Национального банка Украины приняло решение об изменении распределения вертикалей подчинения, в частности сократив количество подразделений, которые подчинены главе НБУ Кириллу Шевченко, примерно на треть.

Украинские Национальные Новости

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