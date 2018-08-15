Голова МВС Італії заявив про 35 загиблих через обвал мосту у Генуї
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Внаслідок обвалу автомобільного мосту у Генуї на півночі Італії загинули 35 людей, серед них - троє дітей. Такі дані оприлюднив вранці у середу міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, передає УНН.
"На жаль, кількість жертв трагедії в Генуї зросла до 35 осіб, в тому числі трьох дітей у віці 8, 12 і 13 років", - повідомив міністр у соцмережах.
Він також зазначив, що винуватці цієї катастрофи не залишаться непокараними.
Раніше видання Corriere della Sera з посиланням на дані МВС Італії повідомило, що кількість загиблих через обвал мосту в Генуї зросла до 38 осіб.
Як повідомляв УНН, 14 серпня на автостраді у Генуї на півночі Італії обрушилася частина автомобільного мосту довжиною близько сотні метрів.