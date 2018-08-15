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Глава МВД Италии заявил о 35 погибших при обвале моста в Генуе

Киев • УНН

 • 11791 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В результате обрушения автомобильного моста в Генуе на севере Италии погибли 35 человек, среди них - трое детей. Такие данные обнародовал утром в среду министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, передает УНН.

Глава МВД Италии заявил о 35 погибших при обвале моста в Генуе

"К сожалению, число жертв трагедии в Генуе возросло до 35 человек, в том числе трех детей в возрасте 8, 12 и 13 лет", - сообщил министр в соцсетях.

Он также отметил, что виновники этой катастрофы не останутся безнаказанными.

Ранее издание Corriere della Sera со ссылкой на данные МВД Италии сообщило, что число погибших из-за обвала моста в Генуе выросло до 38 человек.

Как сообщал УНН, 14 августа на автостраде в Генуе на севере Италии обрушилась часть автомобильного моста длиной около сотни метров.

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