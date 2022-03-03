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Голова Гостомельської ОТГ, який потрапив під обстріл, живий

Голова Гостомельської ОТГ, який потрапив під обстріл, живий

Київ • УНН

 • 301112 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Голова Гостомельської ОТГ Юрій Прилипко, який потрапив під ворожий обстріл, живий. Про це журналісту УНН повідомили в поліції Київської області.

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На запитання, чи дійсно російські окупанти розстріляли голову Гостомельської ОТГ Юрія Прилипка, у поліції відповіли: "Це неправда".

Деталі

У Гостомельській селищній раді близько 14:55 повідомляли, що було взято в облогу голову Гостомельської громади Юрія Прилипка.

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"Зважаючи на гостру нестачу продуктів харчування у мешканців Гостомельської громади, які потрапили під московську окупацію, всупереч забороні загарбників, голова громади Юрій Прилипко, з групою волонтерів, розвозили людям харчі, ліки, теплі речі. Як стало щойно відомо, окупанти розстріляли цю гуманітарну місію. Та взяли в облогу", - повідомили в громаді.

Зазначалося, що серед волонтерів є вбиті та поранені.

"Про стан та місце перебування решти нічого не відомо. Перед захопленням орків один з волонтерів зателефонував і встиг сказати: "Ми в облозі, моліться за нас…" На цьому зв’язок обірвався", - проінформували в громаді.

Контекст

Раніше український політолог і співзасновник "Українського інституту майбутнього" Юрій Романенко з посиланням на очевидців розповів, що окупанти прорвалися в будинок голови Гостомельської громади Прилипка та вбили його.

Доповнення

Від поранень, отриманих під час обстрілу російськими окупантами мирного житлового кварталу в Харкові, помер відомий науковець, завідувач кафедри економічної теорії та публічних фінансів навчально-наукового інституту “Інститут державного управління”, професор Олег Амосов.

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