Попавший под обстрел глава Гостомельской ОТГ жив

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На вопрос, действительно ли российские оккупанты расстреляли голову Гостомельской ОТГ Юрия Прилипко, в полиции ответили: "Это неправда".

Детали

В Гостомельском поселковом совете около 14:55 сообщали, что было взято в осаду голову Гостомельской громады Юрия Прилипко.

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"Из-за на острой нехватки продуктов питания у жителей Гостомельской громады, которые попали под московскую оккупацию, вопреки запрету захватчиков, председатель громады Юрий Прилипко, с группой волонтеров, развозили людям продукты, лекарства, теплые вещи. Как стало только что известно, оккупанты расстреляли эту гуманитарную миссию. И взяли в осаду", - сообщили в общине.

Отмечалось, что среди волонтеров есть убитые и раненые.

"О состоянии и месте пребывания остальных ничего не известно. Перед захватом орков один из волонтеров позвонил и успел сказать: "Мы в осаде, молитесь за нас." На этом связь оборвалась", - проинформировали в громаде.

Контекст

Ранее украинский политолог и соучредитель Украинского института будущего" Юрий Романенко со ссылкой на очевидцев рассказал, что оккупанты прорвались в дом главы Гостомельского общины Прилипко и убили его.

Дополнение

От ранений, полученных во время обстрела российскими оккупантами мирного жилого квартала в Харькове, умер известный ученый, заведующий кафедрой экономической теории и публичных финансов учебно-научного института “Институт государственного управления”, профессор Олег Амосов.