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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Харкові через ворожий обстріл мирного кварталу від поранень помер професор Олег Амосов

У Харкові через ворожий обстріл мирного кварталу від поранень помер професор Олег Амосов

Київ • УНН

 • 608104 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Від поранень, отриманих під час обстрілу російськими окупантами мирного житлового кварталу в Харкові, помер відомий науковець, завідувач кафедри економічної теорії та публічних фінансів навчально-наукового інституту “Інститут державного управління”, професор Олег Амосов. Про це УНН повідомляє з посиланням на Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Цитата

«З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні, 1 березня 2022 року, від поранень, отриманих під час обстрілу російськими окупантами мирного житлового кварталу в Харкові, у лікарні помер відомий науковець, завідувач кафедри економічної теорії та публічних фінансів навчально-наукового інституту «Інститут державного управління», професор Олег Амосов», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Наголошується, що Олег Амосов — заслужений діяч науки і техніки України. В університеті очолював кафедру економічної теорії та публічних фінансів ННІ.

«У минулому обіймав посаду першого заступника директора Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. На роботі Олега Юрійовича цінували за високий професіоналізм, виваженість, цілеспрямованість і доброзичливість», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

У Харкові внаслідок авіаудару на житловий будинок восьмеро людей загинуло і шестеро дістало поранення.

Додамо

Внаслідок обстрілу російськими окупантами будівлі Харківської обласної державної адміністрації загинуло щонайменше 10 людей, травми дістало понад 20.

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