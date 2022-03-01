В Харькове из-за вражеского обстрела мирного квартала от ранений скончался профессор Олег Амосов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. От ранений, полученных во время обстрела российскими оккупантами мирного жилого квартала в Харькове, скончался известный ученый, заведующий кафедрой экономической теории и публичных финансов учебно-научного института “Институт государственного управления”, профессор Олег Амосов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина.
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"С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня, 1 марта 2022 года, от ранений, полученных во время обстрела российскими оккупантами мирного жилого квартала в Харькове, в больнице умер известный ученый, заведующий кафедрой экономической теории и публичных финансов учебно-научного института "Институт государственного управления", профессор Олег Амосов", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что Олег Амосов — заслуженный деятель науки и техники Украины. В университете возглавлял кафедру экономической теории и публичных финансов уни.
"В прошлом занимал должность первого заместителя директора Харьковского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. На работе Олега Юрьевича ценили за высокий профессионализм, взвешенность, целеустремленность и доброжелательность", - отмечается в сообщении.
Дополнение
В Харькове в результате авиаудара на жилой дом восемь человек погибли и шестеро получили ранения.
В результате обстрела российскими оккупантами здания Харьковской областной государственной администрации погибли по меньшей мере 10 человек, травмы получили более 20.