У Харкові окупанти здійснили авіаудар на житловий будинок: загинуло восьмеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У Харкові внаслідок авіаудару на житловий будинок восьмеро людей загинуло і шестеро дістало поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
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"Станом на 16:00 внаслідок авіаудару між 2 та 3 під’їздом п’ятиповерхового житлового будинку (всього 6 під’їздів) у місті Харків загинуло 8 осіб та 6 осіб постраждало", — ідеться у повідомленні.
Як зазначили, 38 осіб врятували, з них двох було деблоковано з-під завалу. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо
Внаслідок обстрілу російськими окупантами будівлі Харківської обласної державної адміністрації загинуло щонайменше 10 людей, травми дістало понад 20.