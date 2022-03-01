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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 3969 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Харкові окупанти здійснили авіаудар на житловий будинок: загинуло восьмеро людей

У Харкові окупанти здійснили авіаудар на житловий будинок: загинуло восьмеро людей

Київ • УНН

 • 175621 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. У Харкові внаслідок авіаудару на житловий будинок восьмеро людей загинуло і шестеро дістало поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Деталі

"Станом на 16:00 внаслідок авіаудару між 2 та 3 під’їздом п’ятиповерхового житлового будинку (всього 6 під’їздів) у місті Харків загинуло 8 осіб та 6 осіб постраждало", — ідеться у повідомленні.

Як зазначили, 38 осіб врятували, з них двох було деблоковано з-під завалу. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо

Внаслідок обстрілу російськими окупантами будівлі Харківської обласної державної адміністрації загинуло щонайменше 10 людей, травми дістало понад 20.

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