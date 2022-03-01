В Харькове оккупанты совершили авиаудар на жилой дом: погибли восемь человек

Детали

"По состоянию на 16:00 в результате авиаудара между 2 и 3 подъездом пятиэтажного жилого дома (всего 6 подъездов) в городе Харьков погибло 8 человек и 6 человек пострадало", — говорится в сообщении.

Как отметили, 38 человек спасли, из них двое были деблокированы из-под завала. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним

В результате обстрела российскими оккупантами здания Харьковской областной государственной администрации погибло по меньшей мере 10 человек, травмы получили более 20.