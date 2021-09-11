Голова Федерації хокею Білорусі Басков подав у відставку

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"Я сам був хокеїстом, пройшов через все це, тому, коли я розумію, що Міжнародна федерація хокею може заборонити всім нашим збірним, дитячим і юнацьким школам виступати на міжнародній арені, я не можу собі цього дозволити", - пояснив Басков своє рішення в інтерв'ю білоруському телеканалу АТН. "Білоруський хокей не повинен постраждати", - вказав він.

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Декількома днями раніше Дисциплінарний рада Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF) дискваліфікував Баскова на п'ять років. Експерти після 10 місяців розслідування порахували, що керівник білоруської федерації порушив кодекс поведінки IIHF. Зокрема, він зловживав службовими повноваженнями в федерації для підтримки правителя Білорусі Олександра Лукашенка, а також погрожував білоруським спортсменам і дискримінував їх через їх політичні переконання, зазначає DW.

В середині січня IIHF позбавила Мінськ права приймати чемпіонат світу з хокею на льоду в 2021 році. IIHF пояснила рішення питаннями безпеки. Змагання в результаті пройшли в Латвії.