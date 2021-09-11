Председатель Федерации хоккея Беларуси Басков подал в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков в пятницу, 10 сентября, написал заявление об отставке с этой должности. Об этом он сам заявил в интервью белорусским СМИ, передает УНН.
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“Я сам был хоккеистом, прошел через все это, поэтому, когда я понимаю, что Международная федерация хоккея может запретить всем нашим сборным, детским и юношеским школам выступать на международной арене, я не могу себе этого позволить”, — пояснил Басков свое решение в интервью белорусскому телеканалу АТН. “Белорусский хоккей не должен пострадать”, — отметил он.
Детали
Несколькими днями ранее Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) дисквалифицировал Баскова на пять лет. Эксперты после 10 месяцев расследования посчитали, что руководитель белорусской федерации нарушил кодекс поведения IIHF. В частности, он злоупотреблял служебными полномочиями в федерации для поддержки правителя Беларуси Александра Лукашенко, а также угрожал белорусским спортсменам и дискриминировавшей их за их политические убеждения, отмечает DW.
В середине января IIHF лишила Минск права принимать чемпионат мира по хоккею на льду в 2021 году. IIHF объяснила решение вопросами безопасности. Соревнования в результате прошли в Латвии.