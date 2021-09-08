Главу Федерації хокею Білорусі відсторонили за тиск на спортсменів

Деталі

Рішення прийнято за підсумками 10-місячного розслідування. “Басков намагався безпосередньо впливати на інших, щоб вони підтримували уряд Білорусі, а також погрожував і дискримінував білоруських спортсменів через їхні політичні переконання. Колегія також визначила, що Басков зловжив своїм становищем представника хокею з шайбою, щоб підтримати нинішнього президента Білорусі Олександра Лукашенка”, — йдеться в повідомленні.

При цьому в IIHF не змогли довести, що Басков причетний до смерті активіста Романа Бондаренка, який був побитий в Мінську в листопаді минулого року і помер від отриманих травм. “Грунтуючись на оцінці публікацій ЗМІ, аудіозаписів і фотографій, учасники розслідування не знайшли доказів участі Баскова в нападі на Бондаренко, хоча виключати присутність Баскова на місці події теж не можна”, — йдеться в заяві.

Дискваліфікація Баскова вступить в силу з 10 вересня 2021 року і буде діяти на 9 вересня 2026 року.

Контекст

У листопаді минулого року білоруське видання Tribuna опублікувало матеріал, у якому йшлося про те, що Басков може бути причетний до загибелі Бондаренко. За інформацією видання, він був присутній на місці побиття активіста і спостерігав за тим, що відбувається. Сам Басков заявляв, що звинувачення на його адресу безпідставні.

Повідомлялося, що Бондаренко був побитий, коли спробував перешкодити невідомим, які зривали біло-червоно-білі стрічки, які є символом білоруської опозиції.

Білоруська опозиція почала проводити акції протесту в серпні минулого року, після президентських виборів, на яких переміг чинний глава країни — Олександр Лукашенко. За офіційною інформацією він набрав 80,08% голосів.