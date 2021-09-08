Главу Федерації хокею Білорусі відсторонили за тиск на спортсменів

ukru
17 березня, 19:38 • 87122 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 111576 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 168208 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 149421 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 149955 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160455 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 177882 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150107 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159264 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176064 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський та Мілей обговорили допомогу Аргентині та припинення вогню

Зеленський та Мілей обговорили допомогу Аргентині та припинення вогню

17 березня, 18:36 • 58026 перегляди
Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

17 березня, 18:46 • 86907 перегляди
У Києві тимчасово приспустили найбільший прапор України: названо причину

У Києві тимчасово приспустили найбільший прапор України: названо причину

17 березня, 18:48 • 64017 перегляди
путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

17 березня, 19:19 • 68006 перегляди
Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

17 березня, 19:56 • 69561 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 168210 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 155995 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 253411 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 249672 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377932 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 55980 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 65713 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63874 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99867 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110214 перегляди
Актуальне
Главу Федерації хокею Білорусі відсторонили за тиск на спортсменів

Главу Федерації хокею Білорусі відсторонили за тиск на спортсменів

Київ • УНН

 • 20658 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Міжнародна федерація хокею (IIHF) відсторонила голову Федерації хокею Білорусі (ФХБ) Дмитра Баскова на п’ять років. Про це повідомляється на сайті IIHF, пише УНН.

Деталі

Рішення прийнято за підсумками 10-місячного розслідування. “Басков намагався безпосередньо впливати на інших, щоб вони підтримували уряд Білорусі, а також погрожував і дискримінував білоруських спортсменів через їхні політичні переконання. Колегія також визначила, що Басков зловжив своїм становищем представника хокею з шайбою, щоб підтримати нинішнього президента Білорусі Олександра Лукашенка”, — йдеться в повідомленні.

При цьому в IIHF не змогли довести, що Басков причетний до смерті активіста Романа Бондаренка, який був побитий в Мінську в листопаді минулого року і помер від отриманих травм. “Грунтуючись на оцінці публікацій ЗМІ, аудіозаписів і фотографій, учасники розслідування не знайшли доказів участі Баскова в нападі на Бондаренко, хоча виключати присутність Баскова на місці події теж не можна”, — йдеться в заяві.

Дискваліфікація Баскова вступить в силу з 10 вересня 2021 року і буде діяти на 9 вересня 2026 року.

Контекст

У листопаді минулого року білоруське видання Tribuna опублікувало матеріал, у якому йшлося про те, що Басков може бути причетний до загибелі Бондаренко. За інформацією видання, він був присутній на місці побиття активіста і спостерігав за тим, що відбувається. Сам Басков заявляв, що звинувачення на його адресу безпідставні.

Повідомлялося, що Бондаренко був побитий, коли спробував перешкодити невідомим, які зривали біло-червоно-білі стрічки, які є символом білоруської опозиції.

Білоруська опозиція почала проводити акції протесту в серпні минулого року, після президентських виборів, на яких переміг чинний глава країни — Олександр Лукашенко. За офіційною інформацією він набрав 80,08% голосів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СпортНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами