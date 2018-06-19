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Голосіївський суд столиці завтра розгляне справу злісного банківського боржника Святаша

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Завтра Голосіївський районний суд столиці розгляне питання про зняття арешту з центрального офісу та інших торгово-виробничих приміщень контрольованої народним депутатом Дмитром Святашем і його бізнес-партнером Дмитром Поляковим групи компаній "АІС", повідомляє УНН з посиланням на сайт суду.

Йдеться про судочинство №752/19045/17, суддя К.Плахотнюк.

Арешти були накладені за ініціативою Головного управління Нацполіції столиці в рамках розслідування кримінального провадження за фактом шахрайського заволодіння кредитними коштами АТ "УкрСиббанк" у сумі близько 50 млн доларів.

З судових матеріалів випливає, що група компаній, пов'язаних з Корпорацією "АІС" в 2007 році отримала у АТ "УкрСиббанк" кредити в загальному розмірі близько 50 млн доларів, після чого керівництво групи вирішило їх не повертати.

Запорукою виконання планів неповернення кредитів стало виведення з Корпорації "АІС" та інших пов'язаних з нею підприємств, які виступали фінансовими і майновими поручителями, всіх активів, на які банк міг би звернути стягнення при спробі повернути борг в судовому порядку.

Частина активів, що не були обтяжені заставами і іпотеками, була виведена на підконтрольні групі "АІС" компанії, а іпотечні об'єкти "продані" підставним особам і в подальшому декілька разів перепродані, щоб приховати сліди злочину, вказують слідчі.

У матеріалах кримінального провадження зазначено, що шахраям сприяли нотаріуси та інші невстановлені особи, які підробляли рішення судів для вилучення записів про обтяження з державних реєстрів.

"22.17.07.2010 і 19.03.2011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Левинець В.Ю. з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна були вилучені записи про заборону відчуження нерухомого майна, що становило предмет іпотеки за укладеними з АТ "УкрСиббанк" договорами на підставі підробленого невстановленою особою рішення Ворошиловського районного суду м.Донецька від 19.03.2010 у справі №2 -1459/10 про визнання кредитних договорів та договорів іпотеки недійсними і зняття заборони на відчуження нерухомого майна", - зазначено в матеріалах справи.

7.07.2010, 18.07.2010 та 19.03.2011 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Голой І.В. завірила договір купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна, що був предметом іпотеки, за відсутності підтвердження отримання згоди іпотекотримача на вчинення таких угод. Надалі невстановлені особи повторно підробили підроблений документ, а саме повідомлення ПАТ "УкрСиббанк", яке має явні ознаки підробки, які були надані приватному нотаріусу Гамаль І.М., яка 06.08.2012 провела реєстрацію вилучення з Державного реєстру іпотек відомостей про вищевказане майно. Правова кваліфікація - ч.1 ст.358 КК України", - зазначено в матеріалах справи.

Примітно, що заявником клопотання про скасування арешту нерухомості групи "АІС" є ТОВ "КУА "Будівельні проекти"- компанія, афільована з АТ "Альфа-Банк".

Раніше УНН повідомляв, що в ЗМІ з'явився документ, іменований як таємна угода між компаніями "АІС" депутата Святаша і президентом "Альфа-банку" Лукановим про реструктуризацію заборгованості в розмірі 40 млн дол. від 2013 року. Цим документом передбачався механізм виведення заборгованості на афілійовані фінансові компанії з подальшим погашенням на їхню користь взамін на продовження кредитних ліній Святаша.

В "Альфа-банку" існування зазначеного документа спростовують. Але разом з тим, в декларації Святаша дійсно вказані діючі кредитні лінії від "Альфа-банку", незважаючи на те, що політик за реєстром Мін'юсту є злісним боржником інших банків. Крім того, в 2013 році ЗМІ, посилаючись на офіційний прес-реліз "АІС", писали про те, що компанії вдалося підписати угоду про реструктуризацію заборгованості "Альфа-банку".

В "Альфа-банку" також вважають, що своїми угодами з Святашем не нашкодили іншим банкам, а просто встигли "витрусити" його обмежені активи раніше інших банків.

Нагадаємо, депутат Святаш внесений в "чорний" реєстр Мін'юсту як злісний банківський боржник і не має права виїжджати за межі України до виконання зобов'язань.

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