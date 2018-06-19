Голосеевский суд столицы завтра рассмотрит дело злостного банковского должника Святаша

ukru
Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 41177 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 95671 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 107093 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 122435 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 141377 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 145709 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 185201 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157116 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143183 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130734 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

10 марта, 02:02 • 82580 просмотра
«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

10 марта, 02:39 • 102185 просмотра
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

10 марта, 03:18 • 113178 просмотра
Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

05:37 • 79903 просмотра
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

06:29 • 54477 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 162780 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 196783 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 203949 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 214073 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 270722 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

08:24 • 17488 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 185205 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 115246 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 118882 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 120411 просмотра
Актуальное
Голосеевский суд столицы завтра рассмотрит дело злостного банковского должника Святаша

Голосеевский суд столицы завтра рассмотрит дело злостного банковского должника Святаша

Киев  •  УНН

 • 11988 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Завтра Голосеевский районный суд столицы рассмотрит вопрос о снятии ареста с центрального офиса и других торгово-производственных помещений контролируемой народным депутатом Дмитрием Святашем и его бизнес-партнёром Дмитрием Поляковым группы компаний “АИС”, сообщает УНН со ссылкой на сайт суда.

Речь идет о судопроизводстве №752/19045/17, судья К.Плахотнюк.

Аресты были наложены по инициативе Главного управления Нацполиции столицы в рамках расследования уголовного производства по факту мошеннического завладения кредитными средствами АО “УкрСиббанк” в размере около 50 млн долларов.

Из судебных материалов следует, что группа компаний, связанных с Корпорацией “АИС” в 2007 году получила у АО “УкрСиббанк” кредиты в общем размере около 50 млн долларов, после чего руководство группы решило их не возвращать.

Залогом воплощения планов по невозврату кредитов стал вывод с Корпорации “АИС” и других связанных с ней предприятий, которые выступали финансовыми и имущественными поручителями, всех активов, на которые банк мог бы обратить взыскание при попытке вернуть долг в судебном порядке.

Часть активов, которые не были обременены залогами и ипотеками, была выведена на подконтрольные группе “АИС” компании, а ипотечные объекты “проданы” подставным лицам и в последующем несколько раз перепроданы, чтобы скрыть следы преступления, указывают следователи.

В материалах уголовного производства указано, что мошенникам способствовали нотариусы и другие неустановленные лица, которые подделывали решения судов для исключения записей об обременении из государственных реестров.

“22.17.07.2010 и 19.03.2011 частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Левинец В.Ю. из Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества были изъяты записи о запрете отчуждения недвижимого имущества, что составляло предмет ипотеки по заключенным с АО „УкрСиббанк“ договорам на основании поддельного неустановленным лицом решения Ворошиловского районного суда г.. Донецкая от 19.03.2010 по делу №2-1459/10 о признании кредитных договоров и договоров ипотеки недействительными и снятия запрета на отчуждение недвижимого имущества”, — указано в материалах дела.

7.07.2010, 18.07.2010 и 19.03.2011 частный нотариус Киевского городского нотариального округа Голой И.В. заверила договор купле-продажи вышеуказанного недвижимого имущества, составлявшего предмет ипотеки, при отсутствии подтверждения получения согласия ипотекодержателя на совершение таких сделок. В дальнейшем неустановленные лица повторно подделали поддельный документ, а именно, сообщение ПАО “УкрСиббанк”, которое имеет явные признаки подделки, которые были предоставлены частному нотариусу Гамаль И.М., которая 06.08.2012 провела регистрацию изъятия из Государственного реестра ипотек сведений о вышеуказанного имущества. Правовая квалификация — ч.1 ст.358 УК Украины“, — указано в материалах дела.

Примечательно, что заявителем ходатайства об отмене ареста недвижимости группы “АИС” является ООО “КУА “Строительные проекты” — компания, аффилированная с АО “Альфа-Банк”.

Ранее УНН сообщал, что в СМИ появился документ, именуемый как тайное соглашение между компаниями “АИС” депутата Святаша и Президентом “Альфа-банка” Лукановым о реструктуризации задолженности в размере 40 млн долл. от 2013 года. Этим документом предусматривался механизм вывода задолженности на аффилированные финансовые компании c последующим погашением в их пользу взамен на продолжение кредитных линий Святашу.

В “Альфа-банке” существование указанного документа опровергают. Но вместе с тем, в декларации Святаша действительно указаны действующие кредитные линии от “Альфа-банка”, несмотря на то, что политик по реестру Минюста является злостным должником других банков. Кроме того, в 2013 году СМИ, ссылаясь на официальный пресс-релиз “АИС”, писали о том, что компании удалось подписать соглашение о реструктуризации задолженности “Альфа-банка”.

В “Альфа-банке” также считают, что своими соглашениями со Святашем не навредили другим банкам, а просто успели “вытрясти” его ограниченные активы раньше других банков.

Напомним, депутат Святаш внесён в “чёрный” реестр Минюста как злостный банковский должник и не имеет права покидать пределы Украины до выполнения обязательств.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы