Голосеевский суд столицы завтра рассмотрит дело злостного банковского должника Святаша

Речь идет о судопроизводстве №752/19045/17, судья К.Плахотнюк.

Аресты были наложены по инициативе Главного управления Нацполиции столицы в рамках расследования уголовного производства по факту мошеннического завладения кредитными средствами АО “УкрСиббанк” в размере около 50 млн долларов.

Из судебных материалов следует, что группа компаний, связанных с Корпорацией “АИС” в 2007 году получила у АО “УкрСиббанк” кредиты в общем размере около 50 млн долларов, после чего руководство группы решило их не возвращать.

Залогом воплощения планов по невозврату кредитов стал вывод с Корпорации “АИС” и других связанных с ней предприятий, которые выступали финансовыми и имущественными поручителями, всех активов, на которые банк мог бы обратить взыскание при попытке вернуть долг в судебном порядке.

Часть активов, которые не были обременены залогами и ипотеками, была выведена на подконтрольные группе “АИС” компании, а ипотечные объекты “проданы” подставным лицам и в последующем несколько раз перепроданы, чтобы скрыть следы преступления, указывают следователи.

В материалах уголовного производства указано, что мошенникам способствовали нотариусы и другие неустановленные лица, которые подделывали решения судов для исключения записей об обременении из государственных реестров.

“22.17.07.2010 и 19.03.2011 частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Левинец В.Ю. из Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества были изъяты записи о запрете отчуждения недвижимого имущества, что составляло предмет ипотеки по заключенным с АО „УкрСиббанк“ договорам на основании поддельного неустановленным лицом решения Ворошиловского районного суда г.. Донецкая от 19.03.2010 по делу №2-1459/10 о признании кредитных договоров и договоров ипотеки недействительными и снятия запрета на отчуждение недвижимого имущества”, — указано в материалах дела.

7.07.2010, 18.07.2010 и 19.03.2011 частный нотариус Киевского городского нотариального округа Голой И.В. заверила договор купле-продажи вышеуказанного недвижимого имущества, составлявшего предмет ипотеки, при отсутствии подтверждения получения согласия ипотекодержателя на совершение таких сделок. В дальнейшем неустановленные лица повторно подделали поддельный документ, а именно, сообщение ПАО “УкрСиббанк”, которое имеет явные признаки подделки, которые были предоставлены частному нотариусу Гамаль И.М., которая 06.08.2012 провела регистрацию изъятия из Государственного реестра ипотек сведений о вышеуказанного имущества. Правовая квалификация — ч.1 ст.358 УК Украины“, — указано в материалах дела.

Примечательно, что заявителем ходатайства об отмене ареста недвижимости группы “АИС” является ООО “КУА “Строительные проекты” — компания, аффилированная с АО “Альфа-Банк”.

Ранее УНН сообщал, что в СМИ появился документ, именуемый как тайное соглашение между компаниями “АИС” депутата Святаша и Президентом “Альфа-банка” Лукановым о реструктуризации задолженности в размере 40 млн долл. от 2013 года. Этим документом предусматривался механизм вывода задолженности на аффилированные финансовые компании c последующим погашением в их пользу взамен на продолжение кредитных линий Святашу.

В “Альфа-банке” существование указанного документа опровергают. Но вместе с тем, в декларации Святаша действительно указаны действующие кредитные линии от “Альфа-банка”, несмотря на то, что политик по реестру Минюста является злостным должником других банков. Кроме того, в 2013 году СМИ, ссылаясь на официальный пресс-релиз “АИС”, писали о том, что компании удалось подписать соглашение о реструктуризации задолженности “Альфа-банка”.

В “Альфа-банке” также считают, что своими соглашениями со Святашем не навредили другим банкам, а просто успели “вытрясти” его ограниченные активы раньше других банков.

Напомним, депутат Святаш внесён в “чёрный” реестр Минюста как злостный банковский должник и не имеет права покидать пределы Украины до выполнения обязательств.