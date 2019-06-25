Голкіпер "Динамо" продовжить кар'єру в чемпіонаті Кіпру
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. 27-річний голкіпер Артур Рудько перейшов в ряди кіпрського ФК "Пафос", повідомляє УНН з посиланням на сторінку агента Олександра Панкова в Instagram.
Страж воріт підписав контракт з кіпрським клубом "Пафос" і виступатиме за них протягом двох років.
Агент футболіста відзначив назвав "Пафос" амбіційним клубом із амбіційним президентом та менеджментом.
Зазначимо, що нова команда кіпера посіла восьмий рядок чемпіонату Кіпру минулого сезону.
Додамо, Рудько пішов з київського "Динамо" на правах вільного агента. Українець захищав кольори киян з 2009 року, але за весь час в клубі провів тільки 20 матчів у чемпіонаті України.