Голкипер "Динамо" продолжит карьеру в чемпионате Кипра
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. 27-летний голкипер Артур Рудько перешел в ряды кипрского ФК "Пафос", сообщает УНН со ссылкой на страницу агента Александра Панкова в Instagram.
Страж ворот подписал контракт с кипрским клубом "Пафос" и будет выступать за них в течение двух лет.
Агент футболиста назвал "Пафос" амбициозным клубом с амбициозным президентом и менеджментом.
Отметим, что новая команда кипера заняла восьмую строчку чемпионата Кипра прошлого сезона.
Добавим, Рудько ушел из киевского "Динамо" на правах свободного агента. Украинец защищал цвета киевлян с 2009 года, но за все время в клубе провел только 20 матчей в чемпионате Украины.