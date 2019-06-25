Голкипер "Динамо" продолжит карьеру в чемпионате Кипра

Страж ворот подписал контракт с кипрским клубом "Пафос" и будет выступать за них в течение двух лет.

Агент футболиста назвал "Пафос" амбициозным клубом с амбициозным президентом и менеджментом.

Отметим, что новая команда кипера заняла восьмую строчку чемпионата Кипра прошлого сезона.

Добавим, Рудько ушел из киевского "Динамо" на правах свободного агента. Украинец защищал цвета киевлян с 2009 года, но за все время в клубе провел только 20 матчей в чемпионате Украины.