Гол прямим ударом з кутового не допоміг "Бетісу" втримати перемогу над "Валенсією"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Футболісти “Бетіса” втратили перемогу на останніх хвилинах у домашній грі проти “Валенсії” у півфіналі Кубку Іспанії з футболу, повідомляє кореспондент УНН.
Рахунок у зустрічі на 45 хвилині відкрив Морон, а подвоїв його на користь “Бетісу” Хоакін — 2:0. Причому Хоакін закрутив м’яч з кутового у сітку воріт. Голкіпер зумів його відбити, але система відеоповторів (VAR) зафіксувала взяття воріт.
Проте “Валенсії” вдалось зрівняти цифри на табло завдяки голам Черишева (70 хв) і Гамейро (90 + 2 хв).
Зазначимо, що матч-відповідь пройде 28-го лютого.
Зауважимо, що у фіналі переможець даної пари зійдеться із кращою командою в дуеті “Реал” — “Барселона”.