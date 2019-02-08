Гол прямым ударом с углового не помог "Бетис" удержать победу над "Валенсией"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Футболисты "Бетиса" упустили победу на последних минутах в домашней игре против "Валенсии" в полуфинале Кубка Испании по футболу, сообщает корреспондент УНН.
Счет во встрече на 45 минуте открыл Морон, а удвоил его в пользу “Бетиса” Хоакин — 2:0. Причем Хоакин закрутил мяч с углового в сетку ворот. Голкипер сумел его отбить, но система видеоповторов (VAR) зафиксировала взятие ворот.
Однако “Валенсии” удалось сравнять цифры на табло благодаря голам Черышев (70 мин) и Гамейро (90 + 2 мин).
Отметим, что ответный матч пройдет 28 февраля.
Заметим, что в финале победитель данной пары сойдется с лучшей командой в дуэте “Реал” — “Барселона”.