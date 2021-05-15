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The Guardian

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Глава ВООЗ закликав відтермінувати вакцинацію підлітків і ділитися дозами з бідними країнами

Київ • УНН

 • 15787 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус вважає, що багаті країни повинні відкласти плани щепити дітей та підлітків від Covid і замість цього ділитися вакцинами з країнами з низьким рівнем доходу. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.

Глава ВООЗ закликав відтермінувати вакцинацію підлітків і ділитися дозами з бідними країнами

Деталі

Тедрос Адханом Гебрейесус закликав країни поставляти більше вакцин до глобальної схеми справедливого доступу Covax. Міжнародний розподіл вакцин Covid залишається вкрай нерівномірним.

З моменту затвердження перших вакцин у грудні, заможніші країни скупили більшу частину запасів. Багато хто мчить вакцинувати якомога більшу частину свого населення.

Виступаючи на віртуальній конференції в Женеві, доктор Тедрос заявив, що розуміє, чому деякі країни хочуть робити щеплення дітям і підліткам, але зараз закликав відкласти цю процедуру.

Цитата

“У країнах з низьким та середнім рівнем доходу поставок вакцин Covid-19 недостатньо, щоб навіть імунізувати медичних працівників, а лікарні завалені людьми, яким терміново потрібна рятівна допомога”, — сказав він.

Нагадаємо

Тедрос Адханом Гебрейесус зробив щеплення від коронавірусу у Женеві. 

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США схвалило застосування вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer і BioNTech для підлітків 12-15 років.

Медична рада Польщі видала рекомендацію якнайшвидше розпочати щеплення людей від 16 до 17 років проти COVID-19.

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