Глава ВООЗ закликав відтермінувати вакцинацію підлітків і ділитися дозами з бідними країнами
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус вважає, що багаті країни повинні відкласти плани щепити дітей та підлітків від Covid і замість цього ділитися вакцинами з країнами з низьким рівнем доходу. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.
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Тедрос Адханом Гебрейесус закликав країни поставляти більше вакцин до глобальної схеми справедливого доступу Covax. Міжнародний розподіл вакцин Covid залишається вкрай нерівномірним.
З моменту затвердження перших вакцин у грудні, заможніші країни скупили більшу частину запасів. Багато хто мчить вакцинувати якомога більшу частину свого населення.
Виступаючи на віртуальній конференції в Женеві, доктор Тедрос заявив, що розуміє, чому деякі країни хочуть робити щеплення дітям і підліткам, але зараз закликав відкласти цю процедуру.
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“У країнах з низьким та середнім рівнем доходу поставок вакцин Covid-19 недостатньо, щоб навіть імунізувати медичних працівників, а лікарні завалені людьми, яким терміново потрібна рятівна допомога”, — сказав він.
Нагадаємо
Тедрос Адханом Гебрейесус зробив щеплення від коронавірусу у Женеві.
Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США схвалило застосування вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer і BioNTech для підлітків 12-15 років.
Медична рада Польщі видала рекомендацію якнайшвидше розпочати щеплення людей від 16 до 17 років проти COVID-19.