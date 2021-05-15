Глава ВОЗ призвал отложить вакцинацию подростков и делиться дозами с бедными странами

Детали

Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны поставлять больше вакцин к глобальной схемы справедливого доступа Covax. Международное разделение вакцин Covid остается крайне неравномерным.

С момента утверждения первых вакцин в декабре, богатые страны скупили большую часть запасов. Многие мчится вакцинировать можно большую часть своего населения.

Выступая на виртуальной конференции в Женеве, доктор Тедрос заявил, что понимает, почему некоторые страны хотят делать прививки детям и подросткам, но сейчас призвал отложить эту процедуру.

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“В странах с низким и средним уровнем дохода поставок вакцин Covid-19 недостаточно, чтобы даже иммунизировать медицинских работников, а больницы завалены людьми, которым срочно нужна спасительная помощь”, — сказал он.

Напомним

Тедрос Адханом Гебрейесус сделал прививку от коронавируса в Женеве.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech для подростков 12-15 лет.

Медицинский совет Польши выдала рекомендацию можно быстрее начать прививки людей от 16 до 17 лет против COVID-19.