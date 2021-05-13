Глава ВООЗ зробив щеплення від коронавірусу

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“Сьогодні настала моя черга зробити щеплення від COVID-19 в Університетській клініці Женеви”, — наголошується в повідомленні.

Директор зазначив, що вакцини проти інфекції слід доставити в усі країни світу якомога швидше. “Вакцини рятують життя. Дуже важливо якомога швидше доставити їх у всі округи. Якщо ви, як і я, живете в країні, де доступні вакцини, будь-ласка, вакцинуйтеся, коли настане ваша черга”, — закликав віін.

Вакцинація в Україні

У вихідні в Україні буде відбуватись позачергова вакцинація тих, хто записався на щеплення проти коронавірусу через портал або застосунок "Дія". Найближчим часом люди зможуть отримати запрошення та пройти до кабінетів щеплень.