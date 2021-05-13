Глава ВОЗ сделал прививку от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сделал прививку от коронавируса. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
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“Сегодня наступила моя очередь сделать прививки от COVID-19 в Университетской клинике Женевы”, — отмечается в сообщении.
Директор отметил, что вакцины против инфекции следует доставить во все страны мира как можно скорее. “Вакцины спасают жизни. Очень важно как можно быстрее доставить их во все округа. Если вы, как и я, живете в стране, где доступны вакцины, пожалуйста, вакцинируйтесь, когда наступит ваша очередь”, — призвал он.
Вакцинация в Украине
В выходные в Украине будет происходить внеочередная вакцинация тех, кто записался на прививку против коронавируса через портал или приложение “Дія”. В ближайшее время люди смогут получить приглашение и пройти в кабинеты прививок.