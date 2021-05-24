Глава Ryanair назвав владу Білорусі "повітряними піратами"

Деталі

Глава Ryanair відкинув претензії на адресу пілотів, сказавши, що вони зробили все, що в їхніх силах, щоб безпечно завершити політ. За словами глави авіакомпанії, “очевидно, що метою влади було затримати журналіста і його супутницю”. Він також вважає, що в літаку були агенти білоруського КДБ.

Контекст

Пролітаючи над Білоруссю, екіпаж отримав повідомлення з Мінська, що на його борту знаходиться вибуховий пристрій, і команду з землі приземлитися в мінському аеропорту. Після посадки був затриманий опозиційний журналіст, колишній головний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, який перебував на борту, проти якого в Білорусі порушено кримінальну справу.

Як стверджує BBC, крім Протасєвіча влада Білорусі могла затримати Софію Сапєгу, росіянку, студентку університету у Вільнюсі, що летіла разом з ним. Вона не прилетіла до Вільнюса, як і, по ряду повідомлень, ще четверо росіян. Офіційно про її затримання не повідомлялося.