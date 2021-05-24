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Глава Ryanair назвал власти Беларуси "воздушными пиратами"

Киев • УНН

 • 12610 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Глава компании Ryanair Майкл О’Лири назвал вынужденную посадку в Беларуси самолёта, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, “государственным угоном” самолёта и “воздушным пиратством” со стороны белорусских властей, пишет УНН.

Глава Ryanair назвал власти Беларуси "воздушными пиратами"

Детали

Глава Ryanair отверг претензии в адрес пилотов, сказав, что они сделали всё, что в их силах, чтобы безопасно завершить полёт. По словам главы авиакомпании, “очевидно, что целью властей было задержать журналиста и его спутницу”. Он также считает, что в самолёте были агенты белорусского КГБ.

Контекст

Пролетая над Беларусью, экипаж получил сообщение из Минска, что на его борту находится взрывное устройство, и команду с земли приземлиться в минском аэропорту. После посадки был задержан оппозиционный журналист, бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, находившийся на борту, против которого в Беларуси возбуждено уголовное дело.

Как утверждает BBC, кроме Протасевича власти Беларуси могли задержать Софью Сапегу, россиянку, студентку университета в Вильнюсе, летевшую вместе с ним. Она не прилетела в Вильнюс, как и, по ряду сообщений, ещё четверо россиян. Официально о её задержании не сообщалось.

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